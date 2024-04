La Soluzione ♚ Guida in cabina La definizione e la soluzione di 10 lettere: Guida in cabina. CAMIONISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Guida in cabina: La cabina primaria (cp) o cabina di alta tensione (cat) è un impianto elettrico che ha la funzione di trasformare l'energia elettrica in ingresso ad alta... Un autotrasportatore (comunemente noto come camionista) è un lavoratore che svolge il compito del trasporto merci o persone per conto di terzi, cioè lo spostamento di cose o persone non sue; si differenzia dal trasporto conto proprio in cui invece si trasportano cose/persone di proprietà o inerenti all'azienda. I mezzi di trasporto prevalentemente utilizzati sono gli autocarri, gli autotreni e gli autoarticolati e nel trasporto persone i ... Altre Definizioni con camionista; guida; cabina; Guida il bus per lavoro; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; Un veicolo con la cabina; Si guida da una cabina;

La risposta a Guida in cabina

CAMIONISTA

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Guida in cabina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.