La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una cabina in bagno' è 'Box Doccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOX DOCCIA

Curiosità e Significato di Box Doccia

La parola Box Doccia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Box Doccia.

Perché la soluzione è Box Doccia? Una cabina in bagno è uno spazio chiuso e compatto destinato alla doccia, chiamato anche box doccia. Si tratta di una struttura in vetro o plastica che divide l'area della doccia dal resto del bagno, offrendo comfort e praticità. Ideale per ottimizzare gli spazi e mantenere il bagno più ordinato, il box doccia rappresenta la soluzione moderna per un ambiente funzionale ed elegante.

Come si scrive la soluzione Box Doccia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una cabina in bagno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

X Xeres

D Domodossola

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

