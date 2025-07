Recipiente di forma circolare usato per lavarsi nei cruciverba: la soluzione è Bacile

BACILE

Curiosità e Significato di Bacile

Perché la soluzione è Bacile? Un bacile è un contenitore di forma rotonda, tradizionalmente usato per lavarsi o pulirsi. Spesso realizzato in materiali come ceramica, metallo o plastica, viene impiegato per raccogliere acqua e facilitare le operazioni di igiene personale o pulizia di oggetti. È uno strumento semplice ma molto utile, presente nelle case di una volta e ancora oggi in alcune attività domestiche o artigianali.

Come si scrive la soluzione Bacile

Stai cercando la risposta alla definizione "Recipiente di forma circolare usato per lavarsi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

C Como

I Imola

L Livorno

E Empoli

