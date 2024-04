La Soluzione ♚ Bocciare in redazione La definizione e la soluzione di 9 lettere: Bocciare in redazione. CESTINARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bocciare in redazione: Nel mondo del cinema, il soggetto è un breve racconto che illustra a grandi linee la trama (più propriamente detta "sinossi" o "sinopsi") di un film (già realizzato o ancora da realizzare). Può essere originale o adattato da un altro soggetto esistente. Il lungo processo di produzione di un film inizia di solito con un'idea, una semplice intuizione. La storia del cinema è piena di aneddoti sulla nascita di queste idee, dovute magari a coincidenze fortuite, ad incontri casuali al bar di un festival, a vicende famigliari, ecc. L'idea, opportunamente sviluppata e ampliata, può essere trasformata in un soggetto cinematografico, ossia nella ... Verbo Significato e Curiosità su: Nel mondo del cinema, il soggetto è un breve racconto che illustra a grandi linee la trama (più propriamente detta "sinossi" o "sinopsi") di un film (già realizzato o ancora da realizzare). Può essere originale o adattato da un altro soggetto esistente. Il lungo processo di produzione di un film inizia di solito con un'idea, una semplice intuizione. La storia del cinema è piena di aneddoti sulla nascita di queste idee, dovute magari a coincidenze fortuite, ad incontri casuali al bar di un festival, a vicende famigliari, ecc. L'idea, opportunamente sviluppata e ampliata, può essere trasformata in un soggetto cinematografico, ossia nella ... cestinare (vai alla coniugazione) gettare via (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione ce | sti | nà | re Etimologia / Derivazione deriva da cestino Sinonimi buttare via

rifiutare, rigettare, respingere, bocciare, rimandare indietro, scartare Contrari tenere, conservare, salvare

approvare, accettare, accogliere

Altre Definizioni con cestinare; bocciare; redazione; Lavorano in redazione e da inviate; Lavora in redazione e da inviato;

La risposta a Bocciare in redazione

CESTINARE

