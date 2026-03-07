Lo chiede il candidato a un elettore

SOLUZIONE: VOTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo chiede il candidato a un elettore" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo chiede il candidato a un elettore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Voto? Un voto rappresenta l'atto di esprimere una preferenza in un'elezione, manifestando così il proprio sostegno a una determinata proposta o candidato. È un gesto che permette ai cittadini di partecipare attivamente alla vita democratica, contribuendo a scegliere chi li rappresenterà o quali decisioni saranno prese. La richiesta di un voto può essere fatta dal candidato stesso, che desidera convincere l'elettore dell'importanza della propria scelta. La partecipazione alle elezioni è un diritto fondamentale di ogni cittadino.

La definizione "Lo chiede il candidato a un elettore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo chiede il candidato a un elettore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Voto:

V Venezia O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo chiede il candidato a un elettore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

