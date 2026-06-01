Le attese conseguenze

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le attese conseguenze' è 'Risultati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I S U L T A T I

Perchè la soluzione è Risultati? Le attese conseguenze sono gli effetti che ci aspettiamo da un'azione o decisione. Quando pianifichiamo qualcosa, immaginiamo come cambieranno le cose e quali saranno i risultati. Questi risultati ci aiutano a capire se stiamo andando nella direzione giusta o se dobbiamo rivedere i nostri piani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le attese conseguenze

Le attese conseguenze Risposta: RISULTATI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R U A I

Inizia con: R

R Finisce con: I

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Le attese conseguenze: risposta da 9 lettere

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