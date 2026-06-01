Le attese conseguenze
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Perchè la soluzione è Risultati? Le attese conseguenze sono gli effetti che ci aspettiamo da un'azione o decisione. Quando pianifichiamo qualcosa, immaginiamo come cambieranno le cose e quali saranno i risultati. Questi risultati ci aiutano a capire se stiamo andando nella direzione giusta o se dobbiamo rivedere i nostri piani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le attese conseguenze
- Risposta: RISULTATI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RUAI
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le attese conseguenze: risposta da 9 lettere
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