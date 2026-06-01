Le attese conseguenze

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le attese conseguenze' è 'Risultati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RISULTATI

Perchè la soluzione è Risultati? Le attese conseguenze sono gli effetti che ci aspettiamo da un'azione o decisione. Quando pianifichiamo qualcosa, immaginiamo come cambieranno le cose e quali saranno i risultati. Questi risultati ci aiutano a capire se stiamo andando nella direzione giusta o se dobbiamo rivedere i nostri piani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le attese conseguenze
  • Risposta: RISULTATI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RUAI
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Risultati'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Le attese conseguenze: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Le attese conseguenze", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Risultati. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'attese'

Cruciverba con 'conseguenze'