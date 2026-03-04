Carico di conseguenze

Home / Soluzioni Cruciverba / Carico di conseguenze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carico di conseguenze' è 'Gravido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAVIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Carico di conseguenze" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carico di conseguenze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gravido? Una persona che si trova in uno stato di gravità si sente spesso oppressa da responsabilità e pressioni che si accumulano nel tempo. Questo senso di peso interiore deriva dal peso delle decisioni e delle azioni passate, creando una sensazione di responsabilità che può risultare schiacciante. La pressione di dover affrontare le conseguenze delle proprie scelte può influenzare il benessere emotivo e mentale, portando a sentimenti di ansia o inquietudine. La percezione di un peso che si accumula rappresenta un carico di conseguenze difficile da gestire.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Carico di conseguenze nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gravido

Se la definizione "Carico di conseguenze" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carico di conseguenze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gravido:

G Genova R Roma A Ancona V Venezia I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carico di conseguenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rimorchiare un caricoC è chi lo preferisce più o meno caricoLa parte della nave destinata al caricoCarico di denariProtegge il carico del camion