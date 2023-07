Reale e dalle concrete conseguenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reale e dalle concrete conseguenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EFFETTIVO

Significato/Curiosita : Reale e dalle concrete conseguenze

Storia delle corporazioni di liberi muratori (free-masons) medievali, e dalle quali ricavò gli stessi suoi simboli del mestiere, come la livella, il... Non può essere "riavviato". questo è definito il periodo refrattario effettivo (pre) del tessuto. questo periodo è anche noto come periodo refrattario...