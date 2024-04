La Soluzione ♚ Conseguenze del terremoto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Conseguenze del terremoto. CROLLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Conseguenze del terremoto: Il crollo del viadotto Polcevera (o ponte Morandi, com'era comunemente denominato) avvenne alle ore 11:36 del 14 agosto 2018, quando la sezione del ponte che sovrasta la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga 250 metri, collassò all'improvviso insieme al pilone di sostegno numero 9, provocando 43 vittime a bordo dei mezzi in transito e tra gli operai al lavoro nella sottostante isola ecologica dell'AMIU, l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti.Il 3 agosto 2020 è stato inaugurato, in sua sostituzione, il nuovo viadotto Genova San Giorgio, costruito su disegno dell'architetto Renzo Piano e aperto al traffico il ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il crollo del viadotto Polcevera (o ponte Morandi, com'era comunemente denominato) avvenne alle ore 11:36 del 14 agosto 2018, quando la sezione del ponte che sovrasta la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga 250 metri, collassò all'improvviso insieme al pilone di sostegno numero 9, provocando 43 vittime a bordo dei mezzi in transito e tra gli operai al lavoro nella sottostante isola ecologica dell'AMIU, l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti.Il 3 agosto 2020 è stato inaugurato, in sua sostituzione, il nuovo viadotto Genova San Giorgio, costruito su disegno dell'architetto Renzo Piano e aperto al traffico il ... crolli m pl plurale di crollo Voce verbale crolli seconda persona singolare dell'indicativo presente di crollare prima persona singolare del congiuntivo presente di crollare seconda persona singolare del congiuntivo presente di crollare terza persona singolare del congiuntivo presente di crollare terza persona singolare dell'imperativo di crollare Sillabazione cròl | li Etimologia / Derivazione vedi crollare Sinonimi cadute, rovine, frane, cedimenti

( senso figurato ) (di speranze, potere) fini, sfasci, fallimenti

fini, sfasci, fallimenti (senso figurato) (economia) tracolli, disastri, crac, fallimenti, cali, ribassi Contrari riprese, ascese, boom Altre Definizioni con crolli; conseguenze; terremoto; Li causa il terremoto; Schianti; Conseguenze negative; Reale e dalle concrete conseguenze; Il punto della Terra da cui ha origine un terremoto; I resti dopo un terremoto; Cerca altre soluzioni cruciverba

CROLLI

