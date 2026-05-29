Non si toccano in box office

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Non si toccano in box office' è 'Xo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: XO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non si toccano in box office
  • Risposta: XO
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: X_
  • Inizia con: X
  • Finisce con: O
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Non si toccano in box office nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Xo

Se la definizione "Non si toccano in box office" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Xo'.

Le 2 lettere della soluzione

X Xeres
O Otranto

La soluzione 'Xo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non si toccano in box office". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con toccano: Lo sono le cose che si vedono e si toccano 

Con office: National Reconnaissance Office 