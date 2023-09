Toccano spesso quando si posteggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toccano spesso quando si posteggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARAURTI

Significato/Curiosita : Toccano spesso quando si posteggia

parodizza ben tre personaggi storici: karl marx («abusivi di tutti i posteggi urbani e interurbani, unitevi!», che fa il verso al celebre appello del... Mezzo. i paraurti possono essere dotati di rostri, delle sporgenze più o meno rigide e removibili, che estendono la protezione del paraurti. nelle auto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

