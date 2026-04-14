National Reconnaissance Office

Home / Soluzioni Cruciverba / National Reconnaissance Office

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'National Reconnaissance Office' è 'Nro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NRO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "National Reconnaissance Office". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

National Reconnaissance Office nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Nro

Questa pagina è dedicata alla definizione "National Reconnaissance Office" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "National Reconnaissance Office" conferma che la soluzione 'Nro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Nro

N Napoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "National Reconnaissance Office" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Numero in tre lettereLa società d informatica con Office e WindowsL African National di MandelaNon si toccano nel box officeLAfrican National di MandelaProgramma Office per creare slide: Power ing