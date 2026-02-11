Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona' è 'Dario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DARIO

Perché la soluzione è Dario? Dario era un sovrano persiano che affrontò una grande sconfitta durante la battaglia di Maratona, evento cruciale nelle guerre greco-persiane. La sua presenza e decisioni influenzarono profondamente la storia dell'antica Persia e delle città-stato greche. La battaglia rappresentò uno dei momenti più importanti di resistenza contro l'invasione persiana. La sua figura rimane simbolo di potere e di sconfitta nel contesto storico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Dario

Se la definizione "Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Dario:

D Domodossola A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il re persiano che fu sconfitto nella battaglia di Maratona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

