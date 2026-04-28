Annibale le valicò con gli elefanti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Annibale le valicò con gli elefanti' è 'Alpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALPI

Perché la soluzione è Alpi? Gli Alpi sono una catena montuosa che attraversa diversi paesi europei, creando una barriera naturale tra la pianura padana e le regioni più interne. La loro altezza e la conformazione geografica le rendono un punto di passaggio strategico, come dimostra il passaggio di Annibale con gli elefanti che attraversarono questa catena montuosa durante la seconda guerra punica. La presenza di queste montagne ha influenzato la storia e lo sviluppo delle popolazioni locali, segnando un confine naturale molto importante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Annibale le valicò con gli elefanti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Annibale le valicò con gli elefanti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Alpi

In presenza della definizione "Annibale le valicò con gli elefanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Annibale le valicò con gli elefanti" conferma che la soluzione 'Alpi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alpi

A Ancona L Livorno P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Annibale le valicò con gli elefanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alpi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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