Vale due volte penta nei cruciverba: la soluzione è Deca

Home / Soluzioni Cruciverba / Vale due volte penta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vale due volte penta' è 'Deca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECA

Curiosità e Significato di Deca

Hai risolto il cruciverba con Deca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Deca.

Perché la soluzione è Deca? Deca indica qualcosa che è dieci volte più grande o numero rispetto a un'unità di base. In ambito numerico, rappresenta il valore di 10, ed è usato anche in vari contesti come decadi, decametri o decimali. La parola deriva dal latino decem e sottolinea l'idea di moltiplicazione per dieci. Un termine utile per esprimere grandezza e quantità in modo semplice e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il caffè senza caffeina in breveUn caffè senza caffeina in brevePrefisso per tre per tre più unoDue volte maggioriLa Kim de La donna che visse due volteIl borghese di Monicelli lo era due volte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Deca

Non riesci a risolvere la definizione "Vale due volte penta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A B I G E O R I O A N G D E T L P M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIETRO GAMBADILEGNO" PIETRO GAMBADILEGNO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.