Prive di olio e di aceto

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prive di olio e di aceto' è 'Scondite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONDITE

Perchè la soluzione è Scondite? Le scondite sono pietanze semplici, prive di olio e aceto, che valorizzano i sapori naturali degli ingredienti. Sono spesso preparate con ingredienti freschi e leggeri, ideali per chi cerca un pasto delicato e senza condimenti pesanti. Un modo genuino di gustare i sapori autentici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prive di olio e di aceto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scondite

La definizione "Prive di olio e di aceto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scondite'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Prive di olio e di aceto
  • Risposta: SCONDITE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
C Como
O Otranto
N Napoli
D Domodossola
I Imola
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Scondite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prive di olio e di aceto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con prive: Zone prive di alture 

Con aceto: Lo sono i pesci conservati sotto limone o sotto aceto 