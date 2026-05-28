Prive di olio e di aceto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prive di olio e di aceto' è 'Scondite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCONDITE
Perchè la soluzione è Scondite? Le scondite sono pietanze semplici, prive di olio e aceto, che valorizzano i sapori naturali degli ingredienti. Sono spesso preparate con ingredienti freschi e leggeri, ideali per chi cerca un pasto delicato e senza condimenti pesanti. Un modo genuino di gustare i sapori autentici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prive di olio e di aceto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scondite
La definizione "Prive di olio e di aceto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scondite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Prive di olio e di aceto
- Risposta: SCONDITE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Scondite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prive di olio e di aceto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con prive: Zone prive di alture
Con aceto: Lo sono i pesci conservati sotto limone o sotto aceto