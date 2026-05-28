Prive di olio e di aceto

Home / Soluzioni Cruciverba / Prive di olio e di aceto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prive di olio e di aceto' è 'Scondite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONDITE

Perchè la soluzione è Scondite? Le scondite sono pietanze semplici, prive di olio e aceto, che valorizzano i sapori naturali degli ingredienti. Sono spesso preparate con ingredienti freschi e leggeri, ideali per chi cerca un pasto delicato e senza condimenti pesanti. Un modo genuino di gustare i sapori autentici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Scondite' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Prive di olio e di aceto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scondite

La definizione "Prive di olio e di aceto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scondite'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Prive di olio e di aceto

Prive di olio e di aceto Risposta: SCONDITE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

S Savona C Como O Otranto N Napoli D Domodossola I Imola T Torino E Empoli

La soluzione 'Scondite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prive di olio e di aceto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.