La Soluzione ♚ Cosparso con olio sale e aceto La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CONDITO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CONDITO

Curiosità su Cosparso con olio sale e aceto: De iure còndito è un'espressione latina usata in giurisprudenza in contrapposizione all'analoga formula de iure condendo. Letteralmente, nel primo caso ci si riferisce al diritto (iure) esistente, costituito, codificato (còndito), nel secondo al diritto che "deve" essere fondato, codificato (condéndo) e quindi non ancora esistente.

Altre Definizioni con condito; cosparso; olio; sale; aceto; Celato in ignoti recessi; Insaporito dal cuoco; Con olio e sale; Cosparso di chiazze; Cosparso d olio; Cosparso di punte; A volte è liscio come l olio; La pianta d un olio medicinale; L insalata di pomodoro mozzarella olio basilico; Uno senza sale in zucca; Il pass con cui si sale sull aereo ing; Vi si sale per esibirsi; Cambiano aceto in acido; Aspra come l aceto; Un contorno sott aceto;