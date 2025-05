Bagnare d olio e aceto nei cruciverba: la soluzione è Condire

Home / Soluzioni Cruciverba / Bagnare d olio e aceto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bagnare d olio e aceto' è 'Condire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDIRE

Curiosità e Significato di "Condire"

La parola Condire è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Condire.

Condire significa aggiungere olio, aceto o altri condimenti a un alimento, come un'insalata, per insaporirlo e renderlo più gustoso. È l'azione di bagnare un piatto con condimenti liquidi per migliorare il sapore prima di mangiarlo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Annaffiare con olio e acetoIl contorno che richiede olio aceto e saleCosparso con olio sale e acetoIl solito senza olioL olio per gli inglesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Condire

La definizione "Bagnare d olio e aceto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N F G L G A W O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WOLFGANG" WOLFGANG

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.