Zone prive di alture

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Zone prive di alture' è 'Piane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANE

Perché la soluzione è Piane? Le piane sono estensioni di terreno caratterizzate dall’assenza di rilievi o elevazioni significative. Si tratta di aree pianeggianti che si estendono senza variazioni di altitudine marcate, spesso utilizzate per attività agricole o insediamenti umani. La loro conformazione permette una facile coltivazione e costruzione, facilitando lo sviluppo di comunità e infrastrutture. La presenza di piane influisce sul paesaggio, creando ambienti di grande semplicità morfologica e pianeggiante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Zone prive di alture". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Zone prive di alture nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piane

Se la definizione "Zone prive di alture" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Zone prive di alture" conferma che la soluzione 'Piane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piane

P Padova I Imola A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Zone prive di alture" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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