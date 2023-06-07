Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto' è 'Annunciatrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNUNCIATRICI

Perché la soluzione è Annunciatrici? Le annunciattrici sono professioniste che parlano davanti alle telecamere, solitamente visibili dalla vita in su. Sono responsabili di comunicare notizie, pubblicità o programmi, mantenendo un tono chiaro e coinvolgente. La loro presenza in televisione è caratterizzata da riprese a mezzo busto, che permettono di focalizzarsi sul volto e sull'espressione, facilitando così la trasmissione di emozioni e messaggi. La loro figura è fondamentale per il successo di molte trasmissioni televisive e pubblicitarie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Annunciatrici

Per risolvere la definizione "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto" conferma che la soluzione 'Annunciatrici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Annunciatrici

A Ancona N Napoli N Napoli U Udine N Napoli C Como I Imola A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annunciatrici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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