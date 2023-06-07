Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto' è 'Annunciatrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANNUNCIATRICI
Perché la soluzione è Annunciatrici? Le annunciattrici sono professioniste che parlano davanti alle telecamere, solitamente visibili dalla vita in su. Sono responsabili di comunicare notizie, pubblicità o programmi, mantenendo un tono chiaro e coinvolgente. La loro presenza in televisione è caratterizzata da riprese a mezzo busto, che permettono di focalizzarsi sul volto e sull'espressione, facilitando così la trasmissione di emozioni e messaggi. La loro figura è fondamentale per il successo di molte trasmissioni televisive e pubblicitarie.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Annunciatrici
Per risolvere la definizione "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto" conferma che la soluzione 'Annunciatrici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Annunciatrici
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annunciatrici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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