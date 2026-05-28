Così si definisce una nullità con la nona lettera greca

Luca Bianchi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così si definisce una nullità con la nona lettera greca' è 'Iota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IOTA

Perchè la soluzione è Iota? L'IOTA è una piccola unità di misura usata in matematica e scienze. La sua posizione nella sequenza delle lettere greche la rende unica, e spesso si trova in formule e calcoli. È un simbolo semplice ma fondamentale per rappresentare quantità molto piccole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Iota'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Così si definisce una nullità con la nona lettera greca nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iota

Questa pagina è dedicata alla definizione "Così si definisce una nullità con la nona lettera greca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iota'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Così si definisce una nullità con la nona lettera greca
  • Risposta: IOTA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: I___
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

I Imola
O Otranto
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Iota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così si definisce una nullità con la nona lettera greca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Così si definisce lo sguardo spento Cosi si definisce un abile furbacchione Così si definisce scherzosamente un furbacchione Si definisce così il nemico più accanito Si definisce così un colore luminoso e poco saturo 

Altre definizioni collegate

Con definisce: La dea che Omero definisce dalle rosee dita 

Con nullità: Fra due nullità sono quasi unici 

Con lettera: Cambiando una lettera il sardo non ci sente più 