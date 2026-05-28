Così si definisce una nullità con la nona lettera greca

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così si definisce una nullità con la nona lettera greca' è 'Iota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IOTA

Perchè la soluzione è Iota? L'IOTA è una piccola unità di misura usata in matematica e scienze. La sua posizione nella sequenza delle lettere greche la rende unica, e spesso si trova in formule e calcoli. È un simbolo semplice ma fondamentale per rappresentare quantità molto piccole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Così si definisce una nullità con la nona lettera greca nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iota

Questa pagina è dedicata alla definizione "Così si definisce una nullità con la nona lettera greca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iota'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Così si definisce una nullità con la nona lettera greca

Così si definisce una nullità con la nona lettera greca Risposta: IOTA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: I___

I___ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

I Imola O Otranto T Torino A Ancona

La soluzione 'Iota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così si definisce una nullità con la nona lettera greca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.