Si definisce così il nemico più accanito

Significato della soluzione per: Si definisce cosi il nemico piu accanito

Aggettivo

In narratologia (ma anche nel cinema, nei videogiochi, nella televisione e in altri campi della finzione) il termine antagonista viene usato generalmente per indicare il personaggio che, in una storia, si oppone al protagonista. Nei generi letterari che utilizzano la figura dell'eroe (bravo) in senso lato o in senso stretto (per esempio fiabe e romanzi cavallereschi), l'antagonista rappresenta l'antieroe o il cattivo.

acerrimo m sing

Molto acre, nel senso di fierissimo, veemente

Sillabazione

a | cèr | ri | mo

Pronuncia

IPA: /a'trrimo/

Etimologia / Derivazione

dal latino acerrimus cioè "asprissimo"

Sinonimi

accanito, irriducibile, veemente, inflessibile

Contrari

condiscendente, indulgente, bonario

Parole derivate