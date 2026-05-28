Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio' è 'Baglioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAGLIONI

Perchè la soluzione è Baglioni? Sabato pomeriggio, Claudio ha fatto ascoltare una canzone di Baglioni, creando un momento speciale tra amici. La musica ha riempito l'aria di emozioni e ricordi, portando tutti a condividere un istante di pura armonia e dolcezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Baglioni

La definizione "Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baglioni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio

Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio Risposta: BAGLIONI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Baglioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.