Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio
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SOLUZIONE: BAGLIONI
Perchè la soluzione è Baglioni? Sabato pomeriggio, Claudio ha fatto ascoltare una canzone di Baglioni, creando un momento speciale tra amici. La musica ha riempito l'aria di emozioni e ricordi, portando tutti a condividere un istante di pura armonia e dolcezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Baglioni
La definizione "Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baglioni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio
- Risposta: BAGLIONI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Baglioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Claudio : ha lanciato Sabato pomeriggio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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