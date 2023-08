Il Claudio che ha lanciato Avrai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Claudio che ha lanciato Avrai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAGLIONI

Significato/Curiosita : Il claudio che ha lanciato avrai

Altro soprannome che riceve dopo il grande successo è king claudio, cioè "re claudio", mentre in italia riceve il soprannome di sir claudio, con cui viene... Di riferimento. claudio baglioni nasce a roma il 16 maggio 1951 nella clinica villa bianca, figlio unico di riccardo baglioni, maresciallo dei carabinieri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

