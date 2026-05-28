Attimi brevi spazi di tempo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attimi brevi spazi di tempo' è 'Istanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISTANTI

Perchè la soluzione è Istanti? Gli istanti sono quei momenti che passano in un batter d’occhio, come un sorriso improvviso o un pensiero fugace. Sono piccoli frammenti di vita che, pur durando poco, lasciano comunque un segno nel nostro ricordo. Spesso sono i dettagli più semplici a renderli speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attimi brevi spazi di tempo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Istanti

Se la definizione "Attimi brevi spazi di tempo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Istanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Attimi brevi spazi di tempo

Attimi brevi spazi di tempo Risposta: ISTANTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: I______

I______ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

I Imola S Savona T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Istanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attimi brevi spazi di tempo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.