La definizione e la soluzione di: Lunghi spazi di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Dunque un tempo interiore, e non esteriore, un tempo assolutamente soggettivo. per questa ragione proust dà un'importanza notevole agli spazi chiusi, come...

ere f pl

plurale di era la storia del nostro pianeta si divide in ere

Sillabazione

è | re

Pronuncia

IPA: /'ere/

Etimologia / Derivazione

vedi era