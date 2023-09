writer scrive libri per conto d altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: writer scrive libri per conto d altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GHOST

Significato/Curiosita : Writer scrive libri per conto d altri

Scrittore estremamente prolifico e versatile, scrisse un centinaio di libri, contribuì per altri duecento, centinaia di poesie, un poema epico, cinque drammi,... ghost whisperer - presenze (ghost whisperer) è una serie televisiva statunitense di genere thriller e fantasy, ideata dal regista john gray. le vicende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

