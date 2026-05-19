Il Covatta comico e autore di libri umoristici
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SOLUZIONE: GIOBBE
Perché la soluzione è Giobbe? Giobbe è un personaggio che emerge nella cultura come simbolo di pazienza e sofferenza, spesso usato in contesti umoristici per evidenziare situazioni di difficoltà con ironia. La sua presenza nelle storie e nei racconti serve a suscitare risate anche di fronte a avversità, grazie a un modo di raccontare che combina comicità e riflessione. La voce di Giobbe, quindi, si distingue per la capacità di alleggerire le tensioni e di far intuire la resilienza umana, anche nelle prove più dure.
Il Covatta comico e autore di libri umoristici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giobbe
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Covatta comico e autore di libri umoristici
- Risposta: GIOBBE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Giobbe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Covatta comico e autore di libri umoristici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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