Il Covatta comico e autore di libri umoristici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Covatta comico e autore di libri umoristici' è 'Giobbe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOBBE

Perché la soluzione è Giobbe? Giobbe è un personaggio che emerge nella cultura come simbolo di pazienza e sofferenza, spesso usato in contesti umoristici per evidenziare situazioni di difficoltà con ironia. La sua presenza nelle storie e nei racconti serve a suscitare risate anche di fronte a avversità, grazie a un modo di raccontare che combina comicità e riflessione. La voce di Giobbe, quindi, si distingue per la capacità di alleggerire le tensioni e di far intuire la resilienza umana, anche nelle prove più dure.

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Il Covatta comico e autore di libri umoristici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giobbe

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Covatta comico e autore di libri umoristici

Il Covatta comico e autore di libri umoristici Risposta: GIOBBE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

G Genova I Imola O Otranto B Bologna B Bologna E Empoli

La soluzione 'Giobbe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Covatta comico e autore di libri umoristici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.