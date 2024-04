La definizione e la soluzione di 10 lettere: È stato un cavallo di battaglia della Volkswagen. MAGGIOLINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Volkswagen Typ 1, meglio conosciuta in Italia come Maggiolino se in versione Typ 1/113 M15, o Maggiolone se in versione Typ 1/1302 e 1303, è un'automobile compatta prodotta dalla Volkswagen dal 1938 al 2003. A causa delle sue forme molto tonde, è spesso soprannominata affettuosamente nelle varie lingue con un termine che significa "scarabeo": "Käfer" in Germania, "Beetle" nel Regno Unito, "Kever" nei Paesi Bassi o "Escarabajo" in Spagna. È invece chiamata "Maggiolino" in Italia, "Coccinelle" (coccinella) in Francia, "Bug" (insetto) negli Stati Uniti e "Fusca" in Brasile. Il Maggiolino è sicuramente l'automobile tedesca più conosciuta al ...

maggiolino m sing (pl.: maggiolini)

(zoologia) , (entomologia) insetto dalle ali nocivo per le piante (falegnameria) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mag | gio | lì | no

Pronuncia

IPA: /maddo'lino/

Etimologia / Derivazione

(insetto) derivazione di maggio

derivazione di maggio ( mobile) dal nome dell’ebanista G. Maggiolini

Sinonimi

(insetto) melolonta

Iperonimi