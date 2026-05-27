Usa il piede di porco

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Usa il piede di porco' è 'Scassinatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCASSINATORE

Perchè la soluzione è Scassinatore? Il piede di porco è uno strumento utile per aprire con facilità porte o casse chiuse. Un SCASSINATORE lo utilizza spesso per entrare senza danneggiare troppo le serrature, sfruttando la sua forma robusta e la presa forte. È un attrezzo pratico e versatile in mano a chi sa usarlo bene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Usa il piede di porco nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scassinatore

Per risolvere la definizione "Usa il piede di porco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scassinatore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Usa il piede di porco
  • Risposta: SCASSINATORE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: S___________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 12 lettere della soluzione

S Savona
C Como
A Ancona
S Savona
S Savona
I Imola
N Napoli
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Scassinatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Usa il piede di porco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con piede: Estremità anteriore sinistra del piede destro 

Con porco: Coda di porco 