Di norma in auto il piede sinistro ne usa solo uno nei cruciverba: la soluzione è Pedale

PEDALE

Curiosità e Significato di Pedale

Perché la soluzione è Pedale? La parola pedale si riferisce a un elemento presente nelle automobili e in altri veicoli, utilizzato per controllare diverse funzioni come accelerare, frenare o cambiare marcia. Di solito, l'automobilista usa principalmente il pedale dell'acceleratore e quello del freno, mentre il pedale della frizione viene azionato solo con il piede sinistro in alcuni veicoli. È uno strumento essenziale per la guida sicura e precisa.

Come si scrive la soluzione Pedale

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

