Simbolo del piede fra le unità di misura USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo del piede fra le unità di misura USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FT

Significato/Curiosita : Simbolo del piede fra le unita di misura usa

Il piede (in inglese foot; simbolo ft o primo) è un'unità di misura di lunghezza del sistema imperiale britannico. equivale a 0,3048 m o a 30,48 cm e... Ideologo del futurismo ft – codice vettore iata di siem reap airways ft – abbreviazione per fiorino ungherese ft – simbolo del piede ft – abbreviazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

