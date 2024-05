La Soluzione ♚ Lo studioso della terra e delle rocce La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GEOLOGO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GEOLOGO

Significato della soluzione per: Lo studioso della terra e delle rocce Il geologo è uno scienziato che studia la materia solida, liquida e gassosa che costituisce la Terra e gli altri pianeti, come anche i processi che li modellano. I geologi studiano la geologia, sebbene abbiano anche solide basi in fisica, chimica, biologia e altre scienze. Il lavoro di campo è un componente importante della geologia, come anche diverse sotto-discipline che comprendono lavoro di laboratorio.

Altre Definizioni con geologo; studioso; terra; rocce;