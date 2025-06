La ultima bevanda di Socrate nei cruciverba: la soluzione è Cicuta

Home / Soluzioni Cruciverba / La ultima bevanda di Socrate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La ultima bevanda di Socrate' è 'Cicuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICUTA

Curiosità e Significato di Cicuta

La parola Cicuta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cicuta.

Perché la soluzione è Cicuta? La cicuta è una pianta velenosa, famosa per aver causato la morte di Socrate, che la bevve come punizione. Simbolo di fine e di sacrificio, rappresenta anche l’uso del veleno come metodo di giustizia nell'antica Grecia. Ricorda un addio amaro e irrevocabile, lasciando un segno indelebile nella storia della filosofia e della cultura occidentale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il veleno di SocrateSocrate fu costretto a berlaL ultima bevanda di SocrateLa bevanda mortale di SocrateL ultima di Beethoven

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cicuta

Hai davanti la definizione "La ultima bevanda di Socrate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

C Como

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R S P S A A C E I A A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LASCIAPASSARE" LASCIAPASSARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.