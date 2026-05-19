È condannato
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È condannato' è 'Reo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REO
È condannato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Reo
Quando la definizione "È condannato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È condannato
- Risposta: REO
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: R__
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Reo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È condannato". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Stringeva la gola del condannato Il patriarca di Costantinopoli condannato dal Concilio di Efeso Lo è l evaso condannato per più reati Fu condannato dal Concilio di Nicea Lo presenta il condannato
Altre definizioni collegate
Con condannato: Condannato con ragione