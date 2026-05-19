È condannato

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È condannato' è 'Reo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REO

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È condannato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Reo

Quando la definizione "È condannato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È condannato
  • Risposta: REO
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: R__
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 3 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
O Otranto

La soluzione 'Reo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È condannato". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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