Coprono completamente le gambe

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Coprono completamente le gambe' è 'Collant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLANT

Perchè la soluzione è Collant? I collant sono indumenti che avvolgono le gambe dalla vita fino ai piedi, offrendo comfort e stile. Sono perfetti per completare un outfit elegante o per proteggersi dal freddo, dando un tocco di femminilità e praticità in ogni stagione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Coprono completamente le gambe nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collant

Questa pagina è dedicata alla definizione "Coprono completamente le gambe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collant'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Coprono completamente le gambe
  • Risposta: COLLANT
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: T

Le 7 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
L Livorno
L Livorno
A Ancona
N Napoli
T Torino

La soluzione 'Collant' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Coprono completamente le gambe". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Coprono le gambe Non completamente civilizzato Completamente impregnata Darsela a gambe Produce gambe di legno 

Altre definizioni collegate

Con coprono: Coprono poco 

Con completamente: Non completamente trasparenti 

Con gambe: Corre con gambe non sue 