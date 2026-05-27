Coprono completamente le gambe
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Coprono completamente le gambe' è 'Collant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COLLANT
Perchè la soluzione è Collant? I collant sono indumenti che avvolgono le gambe dalla vita fino ai piedi, offrendo comfort e stile. Sono perfetti per completare un outfit elegante o per proteggersi dal freddo, dando un tocco di femminilità e praticità in ogni stagione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Coprono completamente le gambe nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collant
Questa pagina è dedicata alla definizione "Coprono completamente le gambe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collant'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Coprono completamente le gambe
- Risposta: COLLANT
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: T
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Collant' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Coprono completamente le gambe". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Coprono le gambe Non completamente civilizzato Completamente impregnata Darsela a gambe Produce gambe di legno
Altre definizioni collegate
Con coprono: Coprono poco
Con completamente: Non completamente trasparenti
Con gambe: Corre con gambe non sue