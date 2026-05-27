Vi sostano i treni merci
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi sostano i treni merci' è 'Binario Morto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BINARIO MORTO
Perchè la soluzione è Binario Morto? Un binario morto è uno spazio di sosta per i treni merci che non proseguono oltre. È un punto di fermo lungo la linea, spesso utilizzato per attese o carico e scarico. Questi tratti di ferrovia sono fondamentali per la gestione dei trasporti ferroviari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi sostano i treni merci nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Binario Morto
Per risolvere la definizione "Vi sostano i treni merci", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Binario Morto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi sostano i treni merci
- Risposta: BINARIO MORTO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 7-5
- Schema utile: B______ _____
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Binario Morto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi sostano i treni merci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vi sostano i treni Vi sostano macchine agricole Vi attracca la nave per scaricare le merci Vi sostano le carovane Posteggio per treni merci
Altre definizioni collegate
Con sostano: Vi sostano i treni
Con treni: La stazione con i treni
Con merci: Quelli di merci si ottengono barattando