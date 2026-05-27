Vi sostano i treni merci

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi sostano i treni merci' è 'Binario Morto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BINARIO MORTO

Perchè la soluzione è Binario Morto? Un binario morto è uno spazio di sosta per i treni merci che non proseguono oltre. È un punto di fermo lungo la linea, spesso utilizzato per attese o carico e scarico. Questi tratti di ferrovia sono fondamentali per la gestione dei trasporti ferroviari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi sostano i treni merci nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Binario Morto

Per risolvere la definizione "Vi sostano i treni merci", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Binario Morto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vi sostano i treni merci
  • Risposta: BINARIO MORTO
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 7-5
  • Schema utile: B______ _____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

B Bologna
I Imola
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto
 
M Milano
O Otranto
R Roma
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Binario Morto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi sostano i treni merci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Con treni: La stazione con i treni 

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