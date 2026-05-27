Vi sostano i treni merci

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi sostano i treni merci' è 'Binario Morto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BINARIO MORTO

Perchè la soluzione è Binario Morto? Un binario morto è uno spazio di sosta per i treni merci che non proseguono oltre. È un punto di fermo lungo la linea, spesso utilizzato per attese o carico e scarico. Questi tratti di ferrovia sono fondamentali per la gestione dei trasporti ferroviari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi sostano i treni merci nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Binario Morto

Per risolvere la definizione "Vi sostano i treni merci", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Binario Morto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vi sostano i treni merci

Vi sostano i treni merci Risposta: BINARIO MORTO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 7-5

7-5 Schema utile: B______ _____

B______ _____ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

B Bologna I Imola N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto M Milano O Otranto R Roma T Torino O Otranto

La soluzione 'Binario Morto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi sostano i treni merci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.