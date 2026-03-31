La stazione con i treni
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La stazione con i treni' è 'Ferroviaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FERROVIARIA
Perché la soluzione è Ferroviaria? La parola FERROVIARIA si riferisce a tutto ciò che riguarda le ferrovie, comprese le infrastrutture, i mezzi di trasporto e le attività collegate. Essa include le operazioni di gestione delle stazioni, la manutenzione dei binari e dei treni, oltre alle reti di collegamento tra diverse città. La vocazione principale di questa voce è rappresentare il sistema di trasporto su rotaia, fondamentale per lo spostamento di persone e merci. La sua presenza nelle comunità contribuisce allo sviluppo economico e sociale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stazione con i treni". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La stazione con i treni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ferroviaria
Questa pagina è dedicata alla definizione "La stazione con i treni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stazione con i treni" conferma che la soluzione 'Ferroviaria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Ferroviaria
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stazione con i treni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ferroviaria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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