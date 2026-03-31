La stazione con i treni

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La stazione con i treni' è 'Ferroviaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERROVIARIA

Perché la soluzione è Ferroviaria? La parola FERROVIARIA si riferisce a tutto ciò che riguarda le ferrovie, comprese le infrastrutture, i mezzi di trasporto e le attività collegate. Essa include le operazioni di gestione delle stazioni, la manutenzione dei binari e dei treni, oltre alle reti di collegamento tra diverse città. La vocazione principale di questa voce è rappresentare il sistema di trasporto su rotaia, fondamentale per lo spostamento di persone e merci. La sua presenza nelle comunità contribuisce allo sviluppo economico e sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stazione con i treni". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La stazione con i treni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ferroviaria

Questa pagina è dedicata alla definizione "La stazione con i treni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stazione con i treni" conferma che la soluzione 'Ferroviaria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ferroviaria

F Firenze E Empoli R Roma R Roma O Otranto V Venezia I Imola A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stazione con i treni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ferroviaria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Presta servizio nelle stazioniL incrocio di treni in una stazioneFa partire i treni dalla stessa stazione a intervalli fissiUna stazione termale del VicentinoStazione turistica della Val d AostaMuseo parigino creato in una vecchia stazione