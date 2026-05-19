Quelli di merci si ottengono barattando
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quelli di merci si ottengono barattando' è 'Scambi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCAMBI
Perché la soluzione è Scambi? Gli scambi sono un’attività in cui le persone barattano beni o servizi per ottenere ciò di cui hanno bisogno o desiderano. Questa pratica permette di evitare l’uso di denaro e favorisce la condivisione tra individui o comunità. Attraverso lo scambio, si crea un sistema di relazioni che rafforza la collaborazione e la fiducia reciproca. In molte culture, questa modalità di interazione ha radici antiche e continua ad essere fondamentale nelle economie locali e nelle relazioni sociali.
Quelli di merci si ottengono barattando nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scambi
Questa pagina è dedicata alla definizione "Quelli di merci si ottengono barattando" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scambi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quelli di merci si ottengono barattando
- Risposta: SCAMBI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Scambi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelli di merci si ottengono barattando". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Contrassegno che si appone alle merci Combinandoli si ottengono tutte le tinte Si ottengono tirando le somme Si ottengono eseguendo delle somme Campo che si occupa di movimenti merci
Altre definizioni collegate
Con quelli: Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale
Con merci: Convenienti a buon prezzo come certe merci
Con ottengono: Così sono detti i profughi che ottengono asilo