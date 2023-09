Vi sostano macchine agricole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sostano macchine agricole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Vi sostano macchine agricole

Reale, l'alzavola, la marzaiola, il codone, il fischione, il moriglione. vi sostano anche ardeidi come l'airone cenerino, l'airone rosso e la garzetta. nelle... Intelligente astratto aia – comune spagnolo dei paesi baschi l'aia – città dei paesi bassi aia o imella – torrente della provincia di rieti aia – area destinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

