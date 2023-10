Lo sono molte cime in inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono molte cime in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEVOSE

Significato/Curiosita : Lo sono molte cime in inverno

Scalare, si esegue in autunno, inverno o nella successiva primavera secondo la lunghezza del ciclo, raccogliendo a mano le infiorescenze con lo stelo fino all'inserzione... Polverosa appare biancastra, ma se piove diventa scura. nelle precipitazioni nevose dell'europa meridionale, si può talvolta notare una leggera colorazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 ottobre 2023

