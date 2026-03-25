Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla

Paola Cammarota | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla' è 'Cdr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CDR

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Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cdr

Questa pagina è dedicata alla definizione "Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cdr'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla
  • Risposta: CDR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: C__
  • Inizia con: C
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

C Como
D Domodossola
R Roma

La soluzione 'Cdr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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