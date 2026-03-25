Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla' è 'Cdr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CDR

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Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cdr

Questa pagina è dedicata alla definizione "Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cdr'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla

Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla Risposta: CDR

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: C__

C__ Inizia con: C

C Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

C Como D Domodossola R Roma

La soluzione 'Cdr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.