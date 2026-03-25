Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla' è 'Cdr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CDR
Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cdr
Questa pagina è dedicata alla definizione "Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cdr'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla
- Risposta: CDR
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: C__
- Inizia con: C
- Finisce con: R
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Cdr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organo rappresentativo delle aziende editrici sigla". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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