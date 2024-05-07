Che possono essere plasmate

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che possono essere plasmate' è 'Plastiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLASTICHE

Perché la soluzione è Plastiche? Le parole plastiche si riferiscono a quelle che possono essere facilmente modellate o formate in diverse forme senza perdere le loro caratteristiche. Questo termine indica la capacità di essere manipulate e adattate, come nel caso di materiali che si possono plasmare con le mani o strumenti. La loro natura versatile permette di creare oggetti di varia natura, dalla plastilina ai materiali di uso industriale. La possibilità di essere modellate le rende fondamentali in molti settori creativi e tecnici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che possono essere plasmate". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Che possono essere plasmate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Plastiche

Quando la definizione "Che possono essere plasmate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che possono essere plasmate" conferma che la soluzione 'Plastiche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Plastiche

P Padova L Livorno A Ancona S Savona T Torino I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che possono essere plasmate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Plastiche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Interventi da chirurgo esteticoInterventi praticati dal chirurgo esteticoPossono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoPossono essere scritti o oraliPossono essere murariePossono essere sedimentarie