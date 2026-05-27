Passa il tempo a trafficare con il computer

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Passa il tempo a trafficare con il computer' è 'Smanettone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMANETTONE

Perchè la soluzione è Smanettone? Uno smanettone è qualcuno che passa molto tempo a trafficare con il computer, spesso smanettando tra impostazioni, programmi o semplicemente navigando in rete senza una meta precisa. La sua passione per la tecnologia lo porta a esplorare ogni dettaglio digitale con curiosità e interesse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Passa il tempo a trafficare con il computer nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Smanettone

In presenza della definizione "Passa il tempo a trafficare con il computer", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Smanettone'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Passa il tempo a trafficare con il computer

Passa il tempo a trafficare con il computer Risposta: SMANETTONE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: S_________

S_________ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

S Savona M Milano A Ancona N Napoli E Empoli T Torino T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Smanettone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Passa il tempo a trafficare con il computer". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.