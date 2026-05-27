Passa il tempo a trafficare con il computer
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Passa il tempo a trafficare con il computer' è 'Smanettone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SMANETTONE
Perchè la soluzione è Smanettone? Uno smanettone è qualcuno che passa molto tempo a trafficare con il computer, spesso smanettando tra impostazioni, programmi o semplicemente navigando in rete senza una meta precisa. La sua passione per la tecnologia lo porta a esplorare ogni dettaglio digitale con curiosità e interesse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Passa il tempo a trafficare con il computer nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Smanettone
In presenza della definizione "Passa il tempo a trafficare con il computer", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Smanettone'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Passa il tempo a trafficare con il computer
- Risposta: SMANETTONE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: S_________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Smanettone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Passa il tempo a trafficare con il computer". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Trafficare sul computer Lo scolaro che passa molto tempo sui libri Gara ciclistica in salita contro il tempo A tempo indeterminato ma in latino Si passa sulla tovaglia a pasto terminato
Altre definizioni collegate
Con passa: Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo
Con tempo: Un intervallo di tempo
Con trafficare: Trafficare sul computer