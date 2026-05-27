Passa il tempo a trafficare con il computer

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Passa il tempo a trafficare con il computer' è 'Smanettone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMANETTONE

Perchè la soluzione è Smanettone? Uno smanettone è qualcuno che passa molto tempo a trafficare con il computer, spesso smanettando tra impostazioni, programmi o semplicemente navigando in rete senza una meta precisa. La sua passione per la tecnologia lo porta a esplorare ogni dettaglio digitale con curiosità e interesse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Smanettone'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Passa il tempo a trafficare con il computer nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Smanettone

In presenza della definizione "Passa il tempo a trafficare con il computer", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Smanettone'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Passa il tempo a trafficare con il computer
  • Risposta: SMANETTONE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: S_________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

S Savona
M Milano
A Ancona
N Napoli
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Smanettone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Passa il tempo a trafficare con il computer". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Trafficare sul computer Lo scolaro che passa molto tempo sui libri Gara ciclistica in salita contro il tempo A tempo indeterminato ma in latino Si passa sulla tovaglia a pasto terminato 

Altre definizioni collegate

Con passa: Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo 

Con tempo: Un intervallo di tempo 

Con trafficare: Trafficare sul computer 