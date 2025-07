Ne vanno ghiotti i panda nei cruciverba: la soluzione è Bambù

BAMBÙ

Curiosità e Significato di Bambù

Perché la soluzione è Bambù? Il bambù è una pianta robusta e versatile, nota soprattutto per essere il principale alimento dei panda, che ne sono ghiotti. Questa pianta, originaria dell’Asia, cresce rapidamente e rappresenta una fonte di nutrimento essenziale per questi simpatici orsi. Con le sue foglie e i suoi steli, il bambù svolge anche un ruolo importante nell’ecosistema, contribuendo alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale.

Come si scrive la soluzione Bambù

Hai davanti la definizione "Ne vanno ghiotti i panda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

Ù -

