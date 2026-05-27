Istituti a scopo statale

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Istituti a scopo statale' è 'Enti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTI

Perchè la soluzione è Enti? Gli enti sono strutture create dallo Stato per svolgere funzioni specifiche, come l’istruzione, la sanità o la sicurezza. Sono organizzazioni ufficiali che operano nell’interesse pubblico, garantendo servizi essenziali e contribuendo alla gestione della società in modo ordinato e efficace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Istituti a scopo statale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Enti

Per risolvere la definizione "Istituti a scopo statale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Istituti a scopo statale
  • Risposta: ENTI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: E___
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Enti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Istituti a scopo statale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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