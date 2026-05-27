Istituti a scopo statale
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SOLUZIONE: ENTI
Perchè la soluzione è Enti? Gli enti sono strutture create dallo Stato per svolgere funzioni specifiche, come l’istruzione, la sanità o la sicurezza. Sono organizzazioni ufficiali che operano nell’interesse pubblico, garantendo servizi essenziali e contribuendo alla gestione della società in modo ordinato e efficace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Istituti a scopo statale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Enti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Istituti a scopo statale
- Risposta: ENTI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: E___
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
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