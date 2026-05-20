Un istituto non statale
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SOLUZIONE: SCUOLA PARIFICATA
La risposta Scuola Parificata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Scuola Parificata? Una scuola parificata è un istituto non statale che, pur mantenendo autonomia organizzativa e didattica, ottiene il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Questo riconoscimento permette all'istituto di rilasciare titoli di studio validi e riconosciuti legalmente, garantendo standard di qualità e conformità alle normative nazionali. La scuola parificata integra così elementi di gestione privata con requisiti pubblici, offrendo un'alternativa alle scuole statali e contribuendo alla diversificazione del sistema educativo.
Un istituto non statale nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Scuola Parificata
In presenza della definizione "Un istituto non statale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scuola Parificata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un istituto non statale
- Risposta: SCUOLA PARIFICATA
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 6-10
- Schema utile: S_____ __________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Scuola Parificata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un istituto non statale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con istituto: Istituto che preparava futuri maestri
Con statale: Legge militare che può soppiantare quella statale