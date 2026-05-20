Un istituto non statale

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un istituto non statale' è 'Scuola Parificata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCUOLA PARIFICATA

La risposta Scuola Parificata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Scuola Parificata? Una scuola parificata è un istituto non statale che, pur mantenendo autonomia organizzativa e didattica, ottiene il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Questo riconoscimento permette all'istituto di rilasciare titoli di studio validi e riconosciuti legalmente, garantendo standard di qualità e conformità alle normative nazionali. La scuola parificata integra così elementi di gestione privata con requisiti pubblici, offrendo un'alternativa alle scuole statali e contribuendo alla diversificazione del sistema educativo.

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Un istituto non statale nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Scuola Parificata

In presenza della definizione "Un istituto non statale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scuola Parificata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un istituto non statale
  • Risposta: SCUOLA PARIFICATA
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 6-10
  • Schema utile: S_____ __________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 16 lettere della soluzione

S Savona
C Como
U Udine
O Otranto
L Livorno
A Ancona
 
P Padova
A Ancona
R Roma
I Imola
F Firenze
I Imola
C Como
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Scuola Parificata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un istituto non statale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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