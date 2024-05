La Soluzione ♚ Una sigla da bilancio statale

: PIL - PNL

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Una sigla da bilancio statale: Partecipazioni statali (sigla ppss) fu l'organo del governo italiano addetto alla supervisione e gestione delle partecipazioni statali nell'economia italiana... In economia, il prodotto interno lordo (abbreviato PIL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti sul territorio di un Paese in un dato periodo temporale (normalmente si usa come riferimento l’anno solare, ma sono usati anche altri archi temporali). Attualmente gode di una posizione di preminenza circa la sua capacità di esprimere o simboleggiare il benessere di una collettività nazionale relativamente al suo livello di sviluppo o progresso. Il termine interno indica che tale variabile comprende le attività economiche ...

