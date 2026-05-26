Cambiano l amico in asino
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SOLUZIONE: SN
Cambiano l amico in asino nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Sn
Questa pagina è dedicata alla definizione "Cambiano l amico in asino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sn'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cambiano l amico in asino
- Risposta: SN
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: S_
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Sn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cambiano l amico in asino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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