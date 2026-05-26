Cambiano l amico in asino

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Cambiano l amico in asino' è 'Sn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SN

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Cambiano l amico in asino nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Sn

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cambiano l amico in asino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sn'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cambiano l amico in asino
  • Risposta: SN
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: S_
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Le 2 lettere della soluzione

S Savona
N Napoli

La soluzione 'Sn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cambiano l amico in asino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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