Gli scacciaguai dei superstiziosi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli scacciaguai dei superstiziosi' è 'Amuleti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMULETI

Perché la soluzione è Amuleti? Gli amuleti sono oggetti considerati portatori di fortuna e protezione contro le energie negative, spesso associati a credenze popolari e superstizioni. Questi manufatti vengono indossati o conservati in casa come un modo per allontanare le sfortune e attirare eventi favorevoli. La loro funzione principale è quella di fungere da scacciaguai dei superstiziosi, creando una barriera simbolica tra chi li possiede e le influenze negative. La credenza nell’efficacia degli amuleti si tramanda da generazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli scacciaguai dei superstiziosi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gli scacciaguai dei superstiziosi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Amuleti

Se la definizione "Gli scacciaguai dei superstiziosi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli scacciaguai dei superstiziosi" conferma che la soluzione 'Amuleti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Amuleti

A Ancona M Milano U Udine L Livorno E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli scacciaguai dei superstiziosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amuleti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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